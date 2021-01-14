Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 14 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 29 milyon 29 bin 920 TL. Süper Loto nasıl oynanır?

14 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da çekiliş akşamı gerçekleşti. 14 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. www.millipiyangoonline MP TV aracılığıyla çekiliş canlı olarak takip edildi. Çekilişin ardından 15, 22, 38, 41, 45, 51 kazandıran numaralar olarak açılandı. Perşembe günkü çekilişte 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto oynamak için 1 ve 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçmeniz gerekiyor. Her kolonda 6 sayı olmak zorunda. Tek kolon ücreti 3 TL. Yeni dönemde Süper Loto oyununu bayilerin yanı sıra www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynayabilirsiniz.

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