Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte Süper Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 132 bin 486 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 2 4 15 28 36 52 oldu.

Süper Loto'da bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 bilen çıkmayınca 32.132.486 TL devretti. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da 5 bilen 8 kişi 47.037,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 1.039 kişi 563,35 TL 3 bilen 24.127 kişi 29,45 TL ve son olarak 2 bilen 232.096 kişi ise 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA



