22.10.2020 - 22:00 |
Süper Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! İşte Süper Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları...
Süper Loto çekiliş sonuçları az önce açıklandı. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da bu akşamın kazandıran numaraları 2, 4, 15, 28 36, 52 olarak açıklandı. 6 bilen çıkmayınca Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 32.132.486 TL'ye ulaştı. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto biletlerini sorgulayabilecek.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 132 bin 486 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 2 4 15 28 36 52 oldu.
Süper Loto'da bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından 6 bilen çıkmayınca 32.132.486 TL devretti. 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da 5 bilen 8 kişi 47.037,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 1.039 kişi 563,35 TL 3 bilen 24.127 kişi 29,45 TL ve son olarak 2 bilen 232.096 kişi ise 3,20 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu
MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.