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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 22 Eylül 2020
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    22.09.2020 - 21:47 |

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 22 Eylül 2020

    Süper Loto sonuçları açıklandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. 22 Eylül Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 22 milyon 225 bin 615 TL oldu. İşte kazanan kategori ve kişi sayısı, kişi başına düşen ikramiye tutarları...

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! 22 Eylül 2020

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı vardı. Süper Loto'da büyük ikramiye devretti. Peki bu akşam Süper Loto'da kazandıran numaralar hangileri oldu? 

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EYLÜL

    3 - 8 - 33 - 37 - 38 - 44

    Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 22 Eylül 2020

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    Haftanın üç günü, Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak.

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

    Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

    Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

    Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

    SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    İntihar diye bildirdiler cinayet çıktıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, intihar süsü verilen Burhan Karakuş'un (34) yol kenarında yanında tabancayla başından vurulmuş şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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