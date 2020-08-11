BİST1.1032.54EURO8.53-0.95USD7.23-1.37ALTIN465.23-2.76
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Online Süper Loto oyna | Süper Loto çekilişi saat kaçta, sonuçlar nereden sorgulanır?
    ABONE OL
    11.08.2020 - 12:41 |

    Online Süper Loto oyna | Süper Loto çekilişi saat kaçta, sonuçlar nereden sorgulanır?

    Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Süper Loto'da büyük ikramiye 26 milyona ulaştı. Süper Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır? Online Süper Loto nasıl oynanır?

    Online Süper Loto oyna | Süper Loto çekilişi saat kaçta, sonuçlar nereden sorgulanır?

    Sisal Şans ile Milli Piyango yeni dönemde artık katlanarak kazandırıyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Büyük ikramiye 26 milyona ulaştı. Peki, online Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

    ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

    Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Süper Loto çekilişi bu akşam 20.00'da canlı olarak gerçekleşecek. Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ya da millipiyangoonline.com adresinden online olarak Süper Loto oynayabilyior.

    SÜPER LOTO TIKLA OYNA

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ARTIK 2 BİLEN DE KAZANIYOR

    Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3-2 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de ödül kazanıyor. 2 Ağustos'ta yapılan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tam 25 Milyon TL'ydi.

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ ARTTI

    Süper Loto artık haftanın 3 günü yapılacak. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılacak çekilişler saat 20.00'de gerçekleşecek. Ayrıca Online olarak da oynanabilecek Süper Loto.

    7/24 PARA ÇEKİP GÖNDERME OLANAĞI!

    Kullanıcılar artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekler. Birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilecekler. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı çekebilecekler.

    Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na demirlediOruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2020 LGS lise boş kontenjan ve taban puanları

    Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? 2020 LGS lise boş kontenjan ve taban puanları

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    Salgının yeni merkezi mi oluyor?

    2020 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? ÖSYM Üniversite kayıtları başladı mı?

    2020 Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? ÖSYM Üniversite kayıtları başladı mı?

    Sıradaki Haber