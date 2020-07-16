Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 16 Temmuz Süper Loto büyük ikramiye...

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 16 Temmuz 2020 çekilişi bu akşam yapılacak. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşmişti. 1.940.264,12 TL devretmişti.

16 TEMMUZ 2020 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde canlı olarak verilecek olan Süper Loto çekilişi 21.15'ten sonra izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında şanslı rakamlar haberimizde olacak.