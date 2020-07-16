16.07.2020 - 11:26 |
Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 16 Temmuz Süper Loto büyük ikramiye...
Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak konusu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak Süper Loto çekilişi canlı olarak gerçekleşecek. Peki çekiliş saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 16 Temmuz 2020 çekilişi bu akşam yapılacak. Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca ilk devir gerçekleşmişti. 1.940.264,12 TL devretmişti.
16 TEMMUZ 2020 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango İdaresi resmi sitesinde canlı olarak verilecek olan Süper Loto çekilişi 21.15'ten sonra izlenebilecek. Sonuçlar açıklandığında şanslı rakamlar haberimizde olacak.
Polis denetim yaptı! Vatandaş çekirdek çitleyerek izlediİstanbul Sultangazi polisi, ilçede bulunan metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında metruk binaya giren ekipler, 3 kişiye coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadığı için idari para cezası kesti. Polisin metruk bina denetiminde ilginç görüntüler de yaşandı. Bir vatandaş denetimleri çekirdek çitleyerek film seyreder gibi izledi.