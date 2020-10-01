1 Ekim Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? Süper Loto online oyna

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Son olarak 29 Eylül'de çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 24 milyon 442 bin 19 TL'ye ulaştı.

1 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et

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