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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu! Süper Loto'da devreden rekor ikramiye...
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    13.08.2020 - 15:20 |

    Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu! Süper Loto'da devreden rekor ikramiye...

    Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Sisal Şans'ın son çekilişini 11 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 27 milyon 253 bin 915 TL'lik büyük ikramiye devretti. Bu akşam Süper Loto'da çekiliş akşamı... Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak?

    Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu! Süper Loto'da devreden rekor ikramiye...

    Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Artık haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. Büyük ikramiyenin 27 milyonu aştığı Süper Loto'da bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş canlı olarak takip edilebilecek.

    SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI

    1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

    TIKLA SÜPER LOTO OYNA

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ CANLI YAYINLANIYOR

    Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

    Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: En ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayızCumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Kemal Reis gereken cevabı verdi. Karşılığını misliyle alacaklar. Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız." ifadelerini kullandı.
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