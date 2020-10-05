Süper Loto sonuçları 4 Ekim 2020 | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgula

Sisal Şans ile yeni dönemde çok daha fazla kazandıran Süper Loto'da dün akşam çekiliş yapıldı. Çekilişin canlı olarak gerçekleştiği Süper Loto'da şanslı numaralar saat 21.30'da belli oldu.

4 EKİM 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da kazandıran numaralar " 16 - 23 - 29 - 40 - 46 - 51 " oldu. Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 26 milyon 24 bin 602 TL'ye ulaştı. Süper Loto sonuçları Millipiyangoonline.com'da

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliyor. Süper Loto'da bir sonraki çekiliş 6 Ekim 2020 tarihinde saat 21.30'da yapılacak.