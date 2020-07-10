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    10.07.2020 - 09:41 |

    Süper Loto sonuçları 9 Temmuz 2020 | Süper Loto'da kazanan numaralar...

    Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulamadı. 6 bilen çıkmadığı için ikramiye devretti. İşte 9 Temmuz 2020 Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

    Süper Loto sonuçları 9 Temmuz 2020 | Süper Loto'da kazanan numaralar...

    Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları 9 Temmuz'da belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 664. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 12, 20, 28 ve 35 olarak belirlendi.

    Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 940 bin 264 lira 12 kuruşluk ikramiye devretti.

    Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 6. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 373 bin 14 lira 91 kuruşluk ikramiye devretti.

    9 TEMMUZ 2020 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR

    01 - 02 - 12 - 20 - 28 - 35

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