Süper Loto sonuçları 9 Temmuz 2020 | Süper Loto'da kazanan numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları 9 Temmuz'da belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 664. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 12, 20, 28 ve 35 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 940 bin 264 lira 12 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 6. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 373 bin 14 lira 91 kuruşluk ikramiye devretti.

9 TEMMUZ 2020 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR

01 - 02 - 12 - 20 - 28 - 35