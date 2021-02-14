Süper Loto sonuçları açıklandı! 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 11 milyon 853 bin 860 TL. 14 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -12-23-43-45-48-49- oldu. Millipiyangoonline'da yer alan Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından da düzenleniyor. Süper Loto çekiliş takvimi de oyun takipçilerinin araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte, Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

14 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Günün çekilişi Millipiyangoonline'da olacak. Süper Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyenler ise www.millipiyangoonline.com MP TV'den takip edebiliyor. Süper Loto çekilişi ise 21:30'da yapıldı. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da dev ikramiye hayali kuran vatandaşlar Süper Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA...