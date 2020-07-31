31.07.2020 - 08:36 |
Süper Loto sonuçları açıklandı | 30 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgula
Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte Süper Loto'da 30 Temmuz 2020 çekilişinde kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 667'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 943 bin 698 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.
Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 9. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 2 milyon 77 bin 872 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 TEMMUZ 2020
5, 11, 31, 40, 45 ve 53