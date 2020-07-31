BİST1.127-0.76EURO8.290.20USD6.97-0.19ALTIN440.530.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı | 30 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgula
    ABONE OL
    31.07.2020 - 08:36 |

    Süper Loto sonuçları açıklandı | 30 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgula

    Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıktı mı? İşte Süper Loto'da 30 Temmuz 2020 çekilişinde kazandıran numaralar.

    Süper Loto sonuçları açıklandı | 30 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgula

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 667'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

    Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 943 bin 698 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

    Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 9. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 2 milyon 77 bin 872 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 TEMMUZ 2020

    5, 11, 31, 40, 45 ve 53

    Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazı eda edildiAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma mesajları 2020 | Cuma mesajları için en güzel seçenekler...

    Cuma mesajları 2020 | Cuma mesajları için en güzel seçenekler...

    Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

    Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

    Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

    Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

    Kurban Bayramı mesajları resimli 2020 | En güzel, yeni ve anlamlı bayram mesajları

    Kurban Bayramı mesajları resimli 2020 | En güzel, yeni ve anlamlı bayram mesajları

    Sıradaki Haber