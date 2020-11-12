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12.11.2020 - 22:14 |

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama...

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Düşen numaralar sonrası 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama...

Haftanın 3 günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun 12 Kasım tarihli çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. Bu akşamki çekilişte 2-20-41-42-58-60 numaraları düşerken 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto'un bu akşamki çekilişinde bir devir daha yaşandı. 5 bilen 17 kişi ise 19 bin 242 lira 35 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA 

Süper Loto sonuçları açıklandı Süper Loto sonuç sorgulama...

12 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Kasım yani bu akşam gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinde online olarak da oynanabiliyor. Uygulamaya giriş yaparak Süper Loto için internet üzerinden kupon doldurabilirsiniz.

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Bakanlıktan 'çürük elma' videosuna incelemeTarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.
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