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01.12.2020 - 21:35 |

Süper Loto sonuçları 1 Aralık: Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 77 bin 729 TL olarak belirlendi.

Süper Loto sonuçları 1 Aralık: Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. 1 Aralık Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 77 bin 729 TL. Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 13 - 20 - 33 - 41 - 42 - 57 - oldu. İşte, 1 Aralık Salı Süper Loto çekiliş detayları...

1 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapıldı. 1 Aralık Süper Loto çekiliş sonucuna göre; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 13 kişi 20.947,65 TL, 4 bilen 721 kişi ise 587,50 TL kazandı.

Süper Loto sonuçları 1 Aralık: Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bayilerin yanı sıra Süper Loto online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com adresinden Süper Loto oyunu için kupon doldurabilirsiniz.

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