Süper Loto sonuçları açıklandı! 12 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 29 milyon 29 bin 920 TL. 12 Ocak 2021 Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -21-27-32-51-54-55- oldu. İşte, 12 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

12 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango uygulamasından online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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