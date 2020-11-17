Süper Loto sonuçları belli oldu - 17 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 133 bin 652 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 5 18 24 28 42 51 oldu.

17 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleşen Süper Loto çekilişinde haftanın ilk çekilişi bu akşam. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak olan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Online olarak da oynanabilen Süper Loto, millipiyangoonline.com adresinde gerçekleşiyor. Her kolon için 60 numaradan 6 tanesini seçmeniz gerekiyor.

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