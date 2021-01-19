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19.01.2021 - 21:47 |

Süper Loto sonuçları belli oldu! 19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 31 milyon 308 bin 648 TL. İşte, 19 Ocak Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları belli oldu! 19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 31 milyon 308 bin 648 TL. 19 Ocak 2021 Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -8-11-15-23-25-42- oldu. Süper Loto nasıl oynanır?

19 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe, Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Saat 21.30'da gerçekleşecek Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı takip edilecek. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Süper Loto sonuçları belli oldu 19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. www.millipiyangoonline.com adresinden online olarak kupon doldurabiliyorsunuz.

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