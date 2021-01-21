Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 32 milyon 924 bin 838 TL. 21 Ocak 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar

-22-29-39-46-48-60- oldu. İşte merak edilen detaylar...

21 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Çekiliş sonrasında 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO'DA SALI AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmazken kazandıran numaralar 8-11-15-23-25-42 olarak açıklandı.

Süper Loto'da 5 bilen 15 kişi 19.502,50 TL, 4 bilen 1.129 kişi 403,05 TL, 3 bilen 20.816 kişi 26,50 TL ve son olarak 2 bilen 196.745 kişi 2,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO OYNA!