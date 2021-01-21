MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları
ABONE OL
21.01.2021 - 21:50 |

Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 32 milyon 924 bin 838 TL. İşte, 21 Ocak Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 32 milyon 924 bin 838 TL21 Ocak 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar
-22-29-39-46-48-60- oldu. İşte merak edilen detaylar...

21 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Çekiliş sonrasında 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Süper Loto sonuçları belli oldu 21 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO'DA SALI AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun Salı akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmazken kazandıran numaralar 8-11-15-23-25-42 olarak açıklandı.

Süper Loto'da 5 bilen 15 kişi 19.502,50 TL, 4 bilen 1.129 kişi 403,05 TL, 3 bilen 20.816 kişi 26,50 TL ve son olarak 2 bilen 196.745 kişi 2,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO OYNA!

Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aşısı olduğu anları paylaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Sıradaki Haber