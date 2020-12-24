Süper Loto sonuçları belli oldu! 24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon 564 bin 594 TL. 24 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -5-24-26-28-29-37- oldu. Süper Loto nasıl oynanır?

24 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV canlı olarak izlenebilecek. Çekiliş sonucuna göre ise 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık online da oynanıyor. Bayilerden oynanabildiği gibi Millipiyangoonline.com adresinden online olarak Süper Loto kuponu doldurabiliyorsunuz.

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