Süper Loto sonuçları açıklandı! 24 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 33 milyon 959 bin 232 TL. 24 Ocak Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9-11-13-26-29-32- oldu.

24 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun üçüncü çekilişi pazar akşamı 21:30'da yapılacak. Canlı olarak çekilişi takip etmek isteyenler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından izleyebilecekler. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Millipiyangoonline tarafından erişime sunulacak. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO 21 OCAK SONUÇLARI

Önceki Süper Loto çekilişinde 22, 29, 39, 46, 48, 60 kazandıran numaralar olarak açıklandı. 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti. Öte yandan 5 bilen 11 kişi 31.374,25 TL, 4 bilen 929 kişi 577,85 TL kazandı.