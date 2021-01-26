Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarı 35 milyon 433 bin 6 TL. 26 Ocak 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-25-33-38-51-56- oldu.

26 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişle belirlenecek. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO'DA PAZAR AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun Pazar akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 9-11-13-26-29-32 kazandıran numaralar oldu. 6 bilen çıkmazken 5 bilen 21 kişi 10.440,90 TL, 4 bilen 696 kişi 490,00 TL 3 bilen 16.260 kişi 25,45 TL ve son olarak 2 bilen 148.823 kişi 2,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu

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