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03.12.2020 - 21:36 |

Süper Loto 3 Aralık sonuçları | Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 842 bin 162 TL olarak duyuruldu. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto 3 Aralık sonuçları | Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 842 bin 162 TL. 03 Aralık 2020 Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar - 2 - 12 - 19 - 29 - 42 - 60 - oldu.

3 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın 3 günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da gerçekleşti. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 5 bilen 18 kişi ise 18.155,85 TL kazandı.

Süper Loto 3 Aralık sonuçları | Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmek gerekiyor. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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