31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 38 milyon 100 bin 822 TL. 31 Ocak 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -1-7-36-44-46-59- oldu.

Milli Piyango Online'da tüm detayları yer alan ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto 31 Ocak büyük ikramiye vatandaşlarda meraka neden oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişler ile kazandıran numaralar açıklanıyor. İşte, 31 Ocak Pazar Süper Loto çekilişi ve sonuçları...

31 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Pazar, salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi ilgiyle takip ediliyor. Çekilişe dahil olan vatandaşlar için 31 Ocak çekilişi de saat 21:30'da yapıldı. Çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip etmek mümkün. Çekiliş ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.

ÖNCEKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Ocak akşamı düzenlenen çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 10 kişi 34.918,75 TL kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...