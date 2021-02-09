Süper Loto sonuçları açıklandı! 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 637 bin 764 TL. 9 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -18-25-30-36-44-53- oldu.

9 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da dev ikramiye hayali kuran vatandaşlar Süper Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ