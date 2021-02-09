MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları
ABONE OL
09.02.2021 - 21:47 |

Süper Loto sonuçları açıklandı! 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 637 bin 764 TL. İşte, 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 10 milyon 637 bin 764 TL. 9 Şubat 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -18-25-30-36-44-53- oldu.

9 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edilecek. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Süper Loto sonuçları açıklandı 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ONLİNE NASIL OYNANIR?

Süper Loto'da dev ikramiye hayali kuran vatandaşlar Süper Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. Bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabilen Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde, elindeki demirin, enerji nakil hattı teline temas ettiği inşaat işçisi İsmail Kendir, akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak vinçle inşaattan indirilen işçi, hastanede tedaviye alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metruk binada yakalandılar! 25 bin lira ceza

Metruk binada yakalandılar! 25 bin lira ceza

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Yer: Antalya! Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Sıradaki Haber