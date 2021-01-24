Süper Loto sonuçları belli oluyor - 24 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 24 Ocak Pazar akşamı oyun severlerin karşısında oluyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye devredecek mi? Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'da yer alıyor. 24 Ocak Süper Loto çekiliş saati kaç?

24 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto'nun üçüncü çekilişi pazar akşamı 21:30'da yapılacak. Canlı olarak çekilişi takip etmek isteyenler ise Milli Piyango TV Youtube kanalından izleyebilecekler. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Millipiyangoonline tarafından erişime sunulacak.

SÜPER LOTO 21 OCAK SONUÇLARI

Önceki Süper Loto çekilişinde 22, 29, 39, 46, 48, 60 kazandıran numaralar olarak açıklandı. 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti. Öte yandan 5 bilen 11 kişi 31.374,25 TL, 4 bilen 929 kişi 577,85 TL kazandı.