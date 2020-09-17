Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 17 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Son olarak 15 Eylül'de yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 19 milyon 986 bin 445 TL. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Eylül Perşembe Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO ONLİNE PLATFORMDA

Süper Loto oyunu yeni dönemde bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Millipiyangoonline.com'da Süper Loto'yu online olarak oynayabilirsiniz.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ