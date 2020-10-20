Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 20 Ekim Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye

Sisal Şans ile yeni döneminde kazandırmaya devam eden Süper Loto bu akşam çekiliyor. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 30 milyon 550 bin 3 TL.

20 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi online olarak Millipiyangoonline.com adresinden de oynanabiliyor.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ