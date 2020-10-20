20.10.2020 - 15:23 |
Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 20 Ekim Süper Loto çekilişinde rekor ikramiye
Süper Loto çekilişi sonuçları için heyecan dorukta. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye 30 milyon TL'ye ulaşmıştı. Bu akşam gerçekleşecek Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilecek. Peki, 20 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Sisal Şans ile yeni döneminde kazandırmaya devam eden Süper Loto bu akşam çekiliyor. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 30 milyon 550 bin 3 TL.
20 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi saat 21.30'da Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerden oynanabildiği gibi online olarak Millipiyangoonline.com adresinden de oynanabiliyor.
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Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.