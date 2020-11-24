24.11.2020 - 10:01 |
Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 24 Kasım Süper Loto çekilişinde dev ikramiye
Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Bu akşam gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 14 milyon TL'yi aştı. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak izlenebilecek olan Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? Süper Loto nasıl oynanır?
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da 24 Kasım 2020 çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 14 milyon 468 bin 36 TL.
24 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak 21.30'da gerçekleşecek.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto bayilerin yanı sıra Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor.
SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.