Süper Loto sonuçları kaçta açıklanacak? 3 Aralık Süper Loto Online oyna

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından Süper Loto'nun çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye tutarı 17 milyon 77 bin 729 TL.

3 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın 3 günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi 21.30'da gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto artık Millipiyangoonline.com adresinden online olarak da oynanabiliyor. Her kolon için 60 numaradan 6 numarayı seçmek gerekiyor. Tek oyunda en fazla 10 kolon oluşturulabilir.

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