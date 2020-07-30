Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Temmuz Süper Loto çekilişi...

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

30 Temmuz 2020 Süper Loto çekilişinin sonuçları 21.15'ten sonra belli olacak.