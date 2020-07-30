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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Temmuz Süper Loto çekilişi...
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    30.07.2020 - 15:20 |

    Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Temmuz Süper Loto çekilişi...

    Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşanacak. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 30 Temmuz Süper Loto çekilişi...

    Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Bu akşam gerçekleştirilecek çekilişte 6 bilen çıkacak mı merak konusu.

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

    30 Temmuz 2020 Süper Loto çekilişinin sonuçları 21.15'ten sonra belli olacak.

    Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan 9 DEAŞ'li terörist yakalandıDiyarbakır'da, Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı.
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