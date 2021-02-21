Süper Loto sonuçları sorgulama! 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans'ın düzenlediği Süper Loto çekiliş detayları haftanın üç günü Millipiyangoonline'da yer alıyor. Kazandıran numaralarla Süper Loto'da büyük ikramiye devretti mi sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

21 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango Online'ın en çok sevilen oyunu Süper Loto yeni çekiliş yapıldı. 21 Şubat için gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:30'da www.millipiyangoonline.com MP TV'de canlı olarak izleyici karşısında oldu. Çekilişte kazandıran numaralar; 1, 10, 19, 29, 49, 55 oldu.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişinin nasıl oynanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.