Süper Loto sonucu 15 Ekim 2020 | Süper Loto sonuçları işte kazandıran numaralar

Süper Loto çekilişi dün akşam gerçekleşti. 29 Milyon TL'yi aşan ikramiye için yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Süper Loto sonuçları Millipiyangoonline.com'da açıklandı.

15 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 29 milyon 898 bin 456 TL devretti. İşte kazandıran numaralar

"1 - 30 - 31 - 42 - 47 - 59"

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SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR? BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Süper Loto haftanın üç günü çekiliyor. Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi yapılan Süper Loto'da bir sonraki çekiliş 18 Ekim Pazar günü.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.

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