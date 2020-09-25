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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları 24 Eylül | Süper Loto'da devreden büyük ikramiye...
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    25.09.2020 - 10:40 |

    Süper Loto sonuçları 24 Eylül | Süper Loto'da devreden büyük ikramiye...

    Süper Loto sonuçlarına göre kazandıran numaralar aratılıyor. 24 Eylül 2020'de gerçekleşen Süper Loto sonucuna göre kazanan numaralar "3, 14, 20, 21, 40, 55" oldu. Peki, büyük ikramiye sahibini buldu mu? Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da.

    Süper Loto sonuçları 24 Eylül | Süper Loto'da devreden büyük ikramiye...

    Sisal Şans ile yeni dönemde yeniliklerle devam eden Süper Loto'da dün akşam çekiliş vardı. 24 Eylül Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bir sonraki Süper Loto çekilişi ne zaman? 

    24 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

    24 Eylül 2020 Saat 21.30'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da kazanan numaralar:

    "3, 14, 20, 21, 40, 55"

    Süper Loto'da 24 Eylül'de 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 23 milyon 112 bin 907 TL'ye ulaştı.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

    Süper Loto çekilişi haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Bir sonraki Süper Loto çekilişi 27 Eylül 2020 saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto oyununu online olarak da oynayabilirsiniz.

    SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiasıManisa’nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasadan faizle para ve altın toplayıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kuyumcu dükkanı önünde toplanan yaklaşık 150 kişiyi polis sakinleştirirken, kuyumcular M.Ö. ile A.T. gözaltına alındı.
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