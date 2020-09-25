Süper Loto sonuçları 24 Eylül | Süper Loto'da devreden büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde yeniliklerle devam eden Süper Loto'da dün akşam çekiliş vardı. 24 Eylül Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, bir sonraki Süper Loto çekilişi ne zaman?

24 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

24 Eylül 2020 Saat 21.30'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da kazanan numaralar:

"3, 14, 20, 21, 40, 55"

Süper Loto'da 24 Eylül'de 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 23 milyon 112 bin 907 TL'ye ulaştı.

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SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Bir sonraki Süper Loto çekilişi 27 Eylül 2020 saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto oyununu online olarak da oynayabilirsiniz.

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