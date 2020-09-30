SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ± Milli Piyango Online bilet sorgulama ekranÄ±...

SÃ¼per Loto'nun 26. Ã§ekiliÅŸi dÃ¼n akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirildi. HaftanÄ±n Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼ boyunca gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlierin belirlendiÄŸi SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸi SalÄ±, PerÅŸembe ve Pazar akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Ã‡ekiliÅŸler Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden saat 21:30'dan itibaren takip edilebiliyor. 29 EylÃ¼l SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar 1, 14, 20, 31, 46 ve 50 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca SÃ¼per Loto'da 24.442.019 TL devretti. 5 bilen 13 talihli 22.152,55 TL, 4 bilen 726 kiÅŸi 617,00 TL, 3 bilen 16.936 kiÅŸi 32,10 TL ve son olarak 2 bilen 174.086 kiÅŸi 3,30 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu.

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SÃœPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÃ¼per Loto, 1 ve 60 arasÄ±ndan 6 adet sayÄ± seÃ§mene dayalÄ± bir oyundur. SeÃ§tiÄŸin her 6 sayÄ±, bir kolon oluÅŸturur. Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Ä°ÅŸaretleme yapmayÄ± tercih etmiyorsan kolonun altÄ±nda yer alan SEN SEÃ‡ kutucuÄŸunu iÅŸaretle, terminal senin iÃ§in rastgele 6 numara seÃ§sin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasÄ±nÄ± iÅŸaretleyerek sistem oyunu oluÅŸturabilirsin. Sistem oyunu, Ã§oklu oyun kombinasyonlarÄ± geliÅŸtirir. Oyuncular altÄ±dan fazla rakam seÃ§erek oluÅŸturulabilecek tÃ¼m kombinasyonlarÄ± ayrÄ± kolonlar halinde otomatik olarak Ã¼retirler.

ArkadaÅŸlarÄ±nla Ortak Bilet satÄ±n alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla Ã¼ye tarafÄ±ndan aynÄ± veya farklÄ± pay nispetleriyle satÄ±n alÄ±nmasÄ±na Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satÄ±n alma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi anda Ã¼ye hesaplarÄ±na yansÄ±tÄ±lÄ±r.

SÃ¼per Loto oynamak iÃ§in ister www.millipiyangonline.comâ€™a gel, ister Milli Piyango uygulamasÄ±nÄ± kullan, istersen de sana en yakÄ±n satÄ±ÅŸ noktamÄ±zÄ± ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakÄ±n her yerdeyiz!

SÃ¼per Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakÄ±n yerdeyiz!