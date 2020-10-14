Süper Loto'da büyük ikramiye 29.milyon TL'ye ulaştı! 13 Ekim Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto 13 Ekim çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden 21:45'te canlı olarak aktarılan çekilişte kazandıran numaralar 11, 16, 22, 31, 37, 52 olarak duyuruldu. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar millipiyangoonline üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek.

Süper Loto 13 Ekim çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 29.008.465 TL'ye ulaştı. 5 bilen 24 kişinin 12.193,95 TL kazandığı Süper Loto çekilişinde 4 bilen 836 kişi 544,50 TL, 3 bilen 19.385 kişi 28,50 TL ve son olarak 2 bilen 185.293 kişi 3,15 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI



