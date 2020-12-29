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29.12.2020 - 21:49 |

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oldu! İşte, 29 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 24 milyon 743 bin 123 TL. 29 Aralık Süper Loto sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş sonuçları belli oldu! İşte, 29 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto oyununda çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 24 milyon 743 bin 123 TL. 29 Aralık Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -10-32-34-41-49-54- oldu. Süper Loto nasıl oynanır?

29 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden MP TV'de canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

Süper Lotoda çekiliş sonuçları belli oldu İşte, 29 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto 1 ve 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Her kolon için 6 sayı seçmek gerekiyor. Süper Loto'yu www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya en yakın satış noktasından oynayabilirsiniz.

SÜPER LOTO ONLİNE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aşı taşıyan uçak Pekin'den havalandıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.
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