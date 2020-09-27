27 Eylül Süper Loto sonuçları açıklandı... İşte düşen numaralar...

Haftada 3 gün kazanma şansı sunan Süper Loto'nun 25. çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olan Süper Loto'da büyük ikramiye 23 milyon 760 bin 334 TL. Süper Loto'da kazandıran numaralar 5 7 8 35 37 44 oldu. 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online'dan sorgulayabilirsiniz.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR? ONLİNE SÜPER LOTO OYNA

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et.