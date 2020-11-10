Süper Loto’dan 36.55 milyon lira kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satış Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya, "Sisal Şans ailesi olarak Süper Loto’da bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 36.5 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişi 32 milyon 364 bin 752 TL kazanmıştı. Üçüncü büyük ikramiyeyi kimin kazanacağını merakla bekliyoruz. Oyunseverler, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında toplamda 619 milyon 690 bin 240 TL kazandı, önümüzdeki dönemde başka bir rekor daha kırılarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşılmasını istiyoruz. Tüm oyunseverlerimizin şansını denemesini bekliyor ve onları Şans Merkezimizdeki çekilişleri canlı olarak izlemeye davet ediyoruz. 9 Kasım Pazartesi günü çekilişini gerçekleştireceğimiz Sayısal Loto‘daki büyük ikramiyemiz de 78 Milyon TL’yi aştı, şansını denemek isteyen oyunseverlerimiz için bu bilgiyi de paylaşmak isterim. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz."

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.