Süpermarkette e-ticaret patlaması

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, son iki ayda gıda perakendesinde e-ticaretin çok önemli hale geldiğini belirterek, “E-ticarette iki, üç ayda mucizevi gelişmeler oldu. Önceki döneme göre bu süreçte internet sitemizden altı kat daha fazla sipariş aldık. Ciro üç katına çıktı. Bu süreçten sonra gıda alışverişinde ilk defa interneti kullananların artık yarısının fiziki mağazaya dönmeyeceğini öngörüyoruz” dedi.

E-ticaretin cirolarındaki payının yüzde 2 olduğunu dile getiren Kartallıoğlu, üç kat büyümeyle bunun yüzde 5-6’lara çıktığını kaydetti. Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gıda perakendesinde e-ticaretin payı Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yüzde 10’larda. ABD’de yüzde 15’lerde. En ileride olan Güney Kore’de yüzde 30’larda. Biz de bu oranlara doğru ilerliyor olacağız. Pandemiden sonra e-ticaretin hızı bütün dünyada çok artacak. Gıda perakendesi sanal alışverişte hep diğer sektörlerden sonra gelirdi. Bu dönemde bunda bir kırılma yaşandı. Gıda perakendesinde e-ticaretin payı yükselerek artacak.”

Ortalama arttı

Bu süreçte fiziksel mağazalarında ise müşteri trafiğinin düştüğünü ancak sepet ortalamalarının iki katına çıktığını kaydeden Kartallıoğlu, “Daha az gelip daha çok alışveriş yapıldı. 3 gün yerinde 6 günde bir markete gelindi. Sepet ortalaması önceden 80-120 TL arasındayken pandemi sonrasında 200-250 TL’ye çıktı. 500-1.000 TL’ye kadar yükseldi” dedi.

Teknede market

Kutay Kartallıoğlu, yazlık bölgelerde nüfusun artışı ve tekneye ilginin artmasıyla marinalardaki marketlerini hazırladıklarını anlatarak, “Carrefoursa Mavi teknemizle bu yaz da Göcek ve çevresindeki teknelere hijyen kuralları çerçevesinde hizmet götüreceğiz. Devam eden normalleşme süreciyle birlikte yeni marketlerimizi hizmete açmaya devam edeceğiz” dedi.