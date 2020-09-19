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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü’
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    19.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü’

    Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik incelemesini tamamlayarak, Sur Yapı ve Sur Enerji’nin bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir kategoride olduğunu duyurdu

    ‘Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü’

    Pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen JCR-Eurasia Rating’den yatırım yapılabilir notu alan Sur Yapı ve Sur Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu A- (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu da A-1 (Trk) olarak teyit edilirken, söz konusu notlara ilişkin görünümler de stabil olarak belirlendi.
    Raporda Sur Yapı’nın sektörün üzerinde büyümeyi başararak geçtiğimiz yıla göre gelirlerini artırdığı, Haziran-Temmuz-Ağustos’da da gelirlerini 2.5 kata çıkardığı, Antalya Projesi’nden 10 milyar TL ciro beklendiği, AVM ve enerji gibi farklı yatırım kaynaklarının da olduğu, yabancıya satışların da etkisiyle gelirlerinin içindeki döviz payının arttığı, bu nedenle kur risklerini dengeleyebildiği gibi noktalara dikkat çekildi.

    Güçlü satış etkinliği

    Raporda, Sur Yapı’nın varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü belirtilerek, “Sur Yapı, yeni projeleri ve güçlü satış etkinliği ile büyümesini sürdürerek pazar payını ve marka değerini artırmak istiyor” denildi.

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