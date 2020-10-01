Sürdürülebilir geleceğin anahtarı kadınlarda

Rönesans Holding’den yapılan açıklamaya göre, ödül töreni ve webinar, Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ufuk Tarhan ve sosyal girişimcilik platformu Ashoka Türkiye ekibinden İstem D. Akalp, Mert Fırat, Uygar Özesmi ve Tülin Akın’ın konuşmalarına ev sahipliği yaptı.

‘Umut veriyor’

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, yarışmanın birincisi seçilen ekibin 5 genç kadın mimardan oluştuğunu belirterek, “Geleceğin inşasında kadının söz sahibi olması, içinden geçtiğimiz zorlukları aşmamızda ve geleceğe umutla bakmamızda kilit rol oynayacak. Eğitimden mimariye her alanda kadın istihdamından maksimum güç almamız, geleceğimizi sürdürülebilir kılmak adına toplumsal bir sorumluluğumuz” dedi.

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını altı yıl önce hayata geçirdiklerini hatırlatan İpek Ilıcak Kayaalp şu bilgileri verdi: “Gençlerin konuya her yıl daha da artan ilgisi de bizim motivasyonumuzu artırdı. Bu yıl yarışmamıza 75 farklı üniversiteden 900 öğrenci, 585 grup projeleriyle katıldı. Her biri inanılmaz detaylar barındıran, sürdürülebilirlik temasını geleceği tasarlarken kullanan birbirinden yaratıcı fikrin arasından 10 farklı kategori için zorlanarak seçim yaptık. Kazanan 28 yaratıcı fikir sahibi genç başta olmak üzere katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik ediyorum.”