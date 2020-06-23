Sürdürülebilir gıda sistemi

PepsiCo CEO'su ve Başkanı Ramon Laguarta, “Günümüz küresel ortamı ve toplumsal baskıları, sistem değişikliğine olan ihtiyaca odaklanmayı beraberinde getiriyor. Bu zorluklar özel sektörün daha fazla sorumluluk almasını gerekli kılmakla kalmayıp ispat edilmiş ve sürekli eylemi zorunlu kılmaktadır. Yayılan pandemi nedeniyle daha da zorlanan gıda sistemimize yönelik tehditlerin aşılması da dâhil olmak üzere uzun vadeli zorlukların üstesinden gelinmesinde ölçeğimizi ve etkimizi kullanma sorumluluğumuz bulunuyor. Hepimiz daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.