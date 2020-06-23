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    HaberlerEkonomi Haberleri Sürdürülebilir gıda sistemi
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    23.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sürdürülebilir gıda sistemi

    PepsiCo, 2019 sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Rapor, daha sürdürülebilir bir gıda sisteminin oluşturulmasına yardım edilmesine ilişkin ilerlemeyi ön plana çıkarıyor.

    Sürdürülebilir gıda sistemi

    PepsiCo CEO'su ve Başkanı Ramon Laguarta, “Günümüz küresel ortamı ve toplumsal baskıları, sistem değişikliğine olan ihtiyaca odaklanmayı beraberinde getiriyor. Bu zorluklar özel sektörün daha fazla sorumluluk almasını gerekli kılmakla kalmayıp ispat edilmiş ve sürekli eylemi zorunlu kılmaktadır. Yayılan pandemi nedeniyle daha da zorlanan gıda sistemimize yönelik tehditlerin aşılması da dâhil olmak üzere uzun vadeli zorlukların üstesinden gelinmesinde ölçeğimizi ve etkimizi kullanma sorumluluğumuz bulunuyor. Hepimiz daha fazla yol kat etmemiz gerektiğini biliyoruz” dedi.

    Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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