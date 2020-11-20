Sürdürülebilir kalkınma İstanbul’da konuşulacak

10 Aralık’ta gerçekleştirilecek zirvenin tanıtım toplantısı, eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ev sahipliğinde, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve Mercedes Benz Türk Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Saltık, Astor Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Turkish Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen katılımıyla yapıldı.



Toplantıda verilen bilgiye göre, sponsorları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Mercedes Benz Türk’ün bulunduğu zirve, Yeni Dünya Düzenine Geçiş, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Turizmin Geleceği, Ekonomik Boyutu ve Havacılık, Toplum 5.0, Siber Savaşlar ve Yapay Zeka, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güveliği ile Kovid-19 Sonrası Sağlık Ekonomisi gibi konulara odaklanacak.



Cesur adım atılmalı



Tüzmen, ekonomilerin kırılgan bir dönem geçirdiğini belirterek, çözümün inançlı insanların atacağı cesur adımlarda saklı olduğunu ifade etti. Büyümenin rakamlarla ifade edilen, kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunu aktaran Tüzmen, şunları kaydetti:



“Yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye’nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak, İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur.”