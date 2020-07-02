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    02.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sürdürülebilir kalkınma rehberi

    Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların raporlanmasında Türk iş dünyası için rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı.

    Sürdürülebilir kalkınma rehberi

     

    Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen iş birliği ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak bir set hazırlandı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması’nın ilk kez Türkçe yayımlanan versiyonları ile Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi’nden oluşan 3 dokümanlık set, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kurumsal web sitelerinde yayına alındı. Hedefler için İş Dünyası Platform Başkanı Ümit Boyner, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşabilmemiz için her zamanki iş yapma anlayışımızdan uzaklaşarak daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

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