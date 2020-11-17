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17.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sürdürülebilirlikte yine sektör lideri

Arçelik, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, bu yıl ikinci kez “Dayanıklı Ev Aletleri” kategorisinde “Endüstri Lideri” seçildi.

Sürdürülebilirlikte yine sektör lideri

Arçelik, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin “Gelişmekte Olan Piyasalar” kategorisine 4 sene üst üste giren ilk ve tek Türk sanayi şirketi oldu. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, şunları kaydetti:

Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolapları Karbon Finansmanı projesi kapsamında kendi geliştirdiğimiz karbon kredisi ile küresel üretimde karbon nötr hale gelerek başta sektörümüz olmak üzere sanayi şirketlerine örnek teşkil edebilecek bir ilerlemeye imza attık. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam edecek. Doğa dostu ürünler tasarlıyor, markalarımızla birlikte gıda israfı ile mücadele ve sağlıklı yaşam konularında sosyal projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir yaşama katkı sağlıyoruz.”

 

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