Suriye sınırına ticaret merkezi

Peltek, harekat sayesinde Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn şehirlerinin terörden temizlenmesinin ardından açılan gümrük kapılarının sınırın iki tarafındaki ticaretin hareketlenmesine katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Kapıların insani yardım ve ticari geçişlere açılmasıyla bölge ekonomisinin canlanmaya başladığını belirten Peltek, karşılıklı ticaretin yeniden geliştirilmesi için sınır hattına Suriye Ticaret Merkezi kurulması için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Ödenek çıktı

Merkez ile amaçlarının hem Suriyelilerin ihtiyaçlarının bir noktadan teminini sağlamak hem de ekonomik açıdan karşılıklı ticaret imkanlarını pekiştirmek olduğunu belirten Peltek, şöyle konuştu:

“Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan ödenek aldık, fizibilite çalışmasını bitirmek üzereyiz. Özellikle tarım ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu her bir kaleme hitap edebilecek fonksiyonlu bir merkezi faaliyete geçirmek istiyoruz. İş sektörlerini sınır hattına taşıyarak Suriyelilerin geldiklerinde alışverişlerini orada yapmalarını istiyoruz. Merkezin kurulacağı yer için de birkaç farklı alternatifimiz var, araştırmalarımız sürüyor.”

Suriye’de tarım

Peltek, eski günlere dönüş için bir umut ışığının yandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Özellikle Suriye kırsalında teknoloji desteğiyle iyi tarım yapmak istiyoruz. Sınırın Türkiye tarafında olduğu gibi orada da iyi bir tarım faaliyeti yürütmek istiyoruz. Şartlar ve imkanlar böyle devam ederse harekat bölgesinin de gelişmesini temin etmiş olacağız. Suriye iç savaşı öncesi müthiş bir sirkülasyon ile karşılıklı ticaret imkanları vardı. Sadece Suriye’nin sınırımızdaki ilçeleri değil Rakka, Şam ve Halep gibi ülkenin tamamına bizim Şanlıurfa olarak hem ihracatımız hem ithalatımız oluyordu. Daha çok günlük gıda tüketimine dayalı alışverişler oluyordu. Şimdi buradan o tarafa mal ve ürün gitmesini temin etmeye çalışıyoruz. Sınır olayları ve harekat döneminde ülke olarak çok sıkıntılar çektik hiç olmazsa geçmişte kaybettiğimiz zaman vakit maddi ve manevi olarak kaybettiklerimize karşılık en azından bundan sonra ticari açıdan zenginleşmek lazım.”