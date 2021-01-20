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20.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sürücüsüz otobüs testinde başarı var

Koç Topluluğu şirketi Otokar, Türkiye’nin ilk akıllı “otonom otobüs” çalışmalarında yeni bir başarıya imza attığını duyurdu.

Sürücüsüz otobüs testinde başarı var

Yapılan açıklamaya göre Otokar, 2018’den günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi Projesi’nde sürücüsüz otobüs geliştirmeye başladı.

3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye’nin ilk çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Otokar olarak, sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği odağımıza alarak global bir marka olma hedefimize doğru hızla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

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