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    HaberlerEkonomi Haberleri Survivor'da 1.ve 2.eleme adayları kim oldu? Survivor'da Sercan kimi söyledi?
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    29.06.2020 - 13:06 |

    Survivor'da 1.ve 2.eleme adayları kim oldu? Survivor'da Sercan kimi söyledi?

    Survivor'da yarış kız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan programda ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söyledi. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan ismin Sercan olmasıyla birlikte ikinci eleme adayını da Sercan söyledi. Peki Survivor'da eleme adayları kim oldu?

    Survivor'da 1.ve 2.eleme adayları kim oldu? Survivor'da Sercan kimi söyledi?

    Survivor'da adım adım finale doğru yaklaşılıyor. Survivor'da iki dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım oldu. Dokunulmazlıkları kazanan Sercan eleme adaylarını söyledi. Bugün ise 3.dokunulmazlık oyunun sonra yeni aday belli olacak. Peki Survivor'da 1.ve 2. eleme adayları kimler oldu?

    SURIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım eleme adayı olarak Berkan'ın ismini verdi.

    Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu da Sercan Yıldırım kazandı. Sercan ikinci eleme adayı olarak ise Nisa'nın adını verdi.

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