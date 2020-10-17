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    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan menşeli 'alçak yoğunluk polietilen'e damping soruşturması
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    17.10.2020 - 09:23 | | AA

    Suudi Arabistan menşeli 'alçak yoğunluk polietilen'e damping soruşturması

    Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

    Suudi Arabistan menşeli 'alçak yoğunluk polietilen'e damping soruşturması

    Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin başvurusuna istinaden, Suudi Arabistan Krallığı menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e yönelik bir damping soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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