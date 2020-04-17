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    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan'dan G20 ülkelerine 8 milyar dolarlık finans desteği çağrısı
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    17.04.2020 - 02:34 | | AA

    Suudi Arabistan'dan G20 ülkelerine 8 milyar dolarlık finans desteği çağrısı

    Suudi Arabistan, G20 ülkelerine, yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadele için 8 milyar dolarlık finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.

    Suudi Arabistan'dan G20 ülkelerine 8 milyar dolarlık finans desteği çağrısı

     

    Suudi Arabistan makamlarından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uluslararası çabaları desteklemek için 500 milyon dolar destekte bulunulduğu ifade edildi.

    Pandemiyle mücadelede için finansman açığı olduğuna dikkat çeken açıklamada, üye ülkelere 8 milyar dolarlık açığın kapatılması için çağrı yapıldı.

    Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Dünya Bankası ve diğer kalkınma bankaları tarafından Kovid-19'un etkilerine karşı koymak için 200 milyar dolardan fazla teklif edilen IMF'nin destek paketini içeren bir plan onaylandı.

    Toplantının ardından yayımlanan ortak kapanış açıklamasında, daha fakir ülkelerin aldığı borçların geri ödemelerinin bir yıl erteleneceği duyurulmuştu.

    Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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