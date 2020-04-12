Taban ve tavan ücretler belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası A.Ş. sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, avukatlık vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması hiçbir şekilde 2 bin 487 liradan düşük, BOTAŞ ve TPAO’da genel müdürler için 15 bin 227 liradan, diğer personel için 12 bin 862 liradan yüksek, İller Bankası A.Ş’de genel müdürler için 13 bin 557 liradan, genel müdür yardımcıları için 12 bin 513 liradan, diğer personel için 10 bin 436 liradan yüksek, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TEMSAN ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş’de genel müdürler için 13 bin 335 liradan, diğer personel için 10 bin 615 liradan yüksek ve diğer kuruluşlarda ise genel müdürler için 10 bin 667 liradan diğer personel için 7 bin 888 liradan yüksek olmayacak.



Ek ödeme yapılabilecek



Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile İller Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyelerine net 3 bin 335 lirayı, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katını, denetim kurulu üyelerine ise yönetim kurulu üyeleri için belirlenen ücretin dörtte üçünü aşmayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle denetim kurulu üyelerine 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarını aşmayacak şekilde ek ödeme yapılabilecek.